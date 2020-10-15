مع اقتراب «الشتاء».. مشروبات تساعدك على علاج التهاب «الحلق»

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يؤدي التهاب الحلق إلى آلام شديدة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن علاجات سريعة للتخلص من هذه الحالة المزعجة، مثل تناول أنواع معينة من الأعشاب أو غسول للبلعوم.

ويعتبر الشاي المغربي الذي يتألف من ثلاثة مكونات بسيطة، وهي جذور الزنجبيل والعسل وعصير الليمون، من أفضل أنواع الشاي لتهدئة أعراض التهاب الحلق.

كما يغلف العسل الحلق ويعمل كمضاد حيوي طبيعي، حيث يعد من أقدم المضادات الحيوية المستخدمة في العلاجات الشعبية. بالنسبة لهذا الشاي، ويوصي الخبراء باستخدام العسل الخام لجني أكبر قدر من الفوائد الصحية.

كما أن الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات لذا يعتبر مثالياً لالتهابات الحلق. يعمل الزنجبيل على منع البروتينات المسببة للالتهابات في الجسم، والتي تسبب الألم الالتهابي والحكة.

والليمون أيضا، مفيد لالتهاب الحلق لأنه يساعد على تكسير المخاط ويخفف الآلام. كما أن الليمون غني بفيتامين C، الذي يعزز جهاز المناعة ويمنحه القدرة على محاربة العدوى.