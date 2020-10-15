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استشاري يوضح شرطاً مُهماً لاعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا

استشاري يوضح شرطاً مُهماً لاعتماد لقاح مضاد لفيروس كورونا
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تواصل- فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض المعدية وائل باجهموم، أنه سيتم إجراء اختبارات للقاح ضد فيروس “كورونا” المُستجد ” كوفيد 19″ على نحو 5 آلاف شخص بالمملكة، بعد اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء لهذا اللقاح.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن هناك حرص لدى وزارة الصحة على استخدام اللقاحات المثبتة عالمياً لضمان سلامة المجتمع.

وأشار  إلى أن بعض الدول تستخدم لقاحات جديدة تحت بند “تصريح طارئ”، موضحاً أن اللقاح المضاد لـ”كورونا” يجب قبل استخدامه التأكد من سلامته وعدم وجود مشاكل صحية مصاحبة له، وأن يكون مفيداً في الحالات الخاصة.

ولفت إلى أن معظم الشركات لا تنتج اللقاحات بطريقة مباشرة ولكنها تمر بمراحل علمية، هي المرحلة المخبرية والتي يناقش فيها العلماء مدى إمكانية استخدام اللقاح، ومن ثم تجربته على الحيوانات في المختبر لإثبات فاعليته، وبعد ذلك يتم التدرج في استخدامه على البشر.

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