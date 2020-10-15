الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«سناب شات» يدعم أحدث إصدارات «آيفون» بميزة جديدة

«سناب شات» يدعم أحدث إصدارات «آيفون» بميزة جديدة
0

تواصل – وكالات :

أعلن تطبيق ”سناب شات“ عن إصدار جديد من برنامج Lens Studio ، يتيح للمصممين إنشاء عدسات خاصة للعمل مع الماسح الضوئي LiDAR على هواتف iPhone 12 Pro.

ويمكن للمبدعين الاستفادة من معالج A14 Bionic الخاص بـ iPhone 12 Pro وتقنية Apple ARKit لتقديم الآلاف من عناصر الواقع المعزز.

وشرحت الشركة بالتفصيل كيفية عمل الميزة لمستخدميها الذين يمتلكون iPhone 12 Pro، حيث يقيس الماسح الضوئي LiDAR عمق المشهد عن طريق إصدار الأضواء وحساب الوقت الذي يستغرقه اصطدام الجسم بشيء ما والعودة إلى المستشعر.

يعمل LiDAR مع أطر العمق لنظام iOS 14 لإنشاء كمية هائلة من البيانات عالية الدقة التي تغطي مجال رؤية الكاميرا بالكامل، وتنبض الأشعة في مدة تبلغ نانوثانية وتقيس المشهد باستمرار.

مواد ذات صلة

«آبل» تكشف عن مكبر الصوت الذكي «هوم بود ميني».. تعرّف على مميزاته

«آبل» تكشف عن مكبر الصوت الذكي «هوم بود ميني».. تعرّف على مميزاته

تطبيق جديد على «أندرويد» لمساعدة ضعاف السمع

تطبيق جديد على «أندرويد» لمساعدة ضعاف السمع

تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لهاتف «آيفون 12» القادم

تسريبات جديدة عن الأسعار المتوقعة لهاتف «آيفون 12» القادم

طريقة التخلص من التعليقات المسيئة على منشوراتك في «انستقرام»

طريقة التخلص من التعليقات المسيئة على منشوراتك في «انستقرام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>