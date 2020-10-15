الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تحذير من «التجارة» بشأن أسلوب إجرامي لشركات وهمية على «الإنترنت»

تحذير من «التجارة» بشأن أسلوب إجرامي لشركات وهمية على «الإنترنت»
0

تواصل – فريق التحرير :

حذرت وزارة التجارة الشركات من أسلوب إجرامي تمثل بالاحتيال من قبل شركات وهمية على الإنترنت يديرها مجموعة أشخاص باستخدام شعار شركات معروفة في مجال توفير معدات التعدين للمناجم عن طريق وضع إعلانات على شبكة الإنترنت.

وأوضحت الوزارة في خطاب لمجلس الغرف السعودية، أنها تلقت برقية مدير الاتصال للشرطة الدولية بوزارة الداخلية يتضمن تعميم الأمانة العامة للإنتربول بخصوص التحذير من أسلوب إجرامي للاحتيال عبر استغلال شركات وهمية على الإنترنت، مطالباً الشركات باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المناسبة لعدم الوقوع ضحية الاحتيال بالأسلوب الإجرامي ، وفقاً لـ “عكاظ” .

مواد ذات صلة

«التجارة» تُشهر بمواطنيْن خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين

«التجارة» تُشهر بمواطنيْن خالفا أحكام نظام المحاسبين القانونيين

مصادر: إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني ووضع حد للتعامل النقدي

مصادر: إلزام معارض السيارات بالدفع الإلكتروني ووضع حد للتعامل النقدي

التجارة تُشهّر بمنشأة تجارية عرضت مكسرات فاسدة تحتوي على «ديدان»

التجارة تُشهّر بمنشأة تجارية عرضت مكسرات فاسدة تحتوي على «ديدان»

متحدث «التجارة» يحذر: منح الهوية لشخص آخر لإصدار سجل تجاري «مخالفاً للنظام»

متحدث «التجارة» يحذر: منح الهوية لشخص آخر لإصدار سجل تجاري «مخالفاً للنظام»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>