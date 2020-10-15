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توقعات «الأرصاد» لطقس «الخميس»: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس «الخميس»: سحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق (جازان ،عسير) ، فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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