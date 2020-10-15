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ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات «سدايا»

وظائف إدارية وتقنية شاغرة بالهيئة السعودية للبيانات «سدايا»
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة للرجال والنساء في مدينة الرياض، مؤكدة ان تلك الوظائف للسعوديين فقط ولمتقني اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة، بالمسميات والشروط التالية:

1 – مستشار أعمال ومدير إدارة التحليل , Business Consulting/Analysis Department Manager

  • بكالوريوس علوم حاسب, إدارة أعمال, اقتصاد أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تحليل الأعمال منها 3 سنوات في منصب إداري.

2 – محلل استشارات الأعمال , Consulting Business Analyst

  • بكالوريوس علوم حاسب, إدارة أعمال, اقتصاد أو ما يعادلهم
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تحليل الأعمال

3 – مهندس جودة البيانات , Data Quality Engineer

  • بكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب أو ما يعادلها
  • خبرة لا تقل عن 3 سنوات في جودة البيانات وقواعد البيانات أو مجال مشابه.

و للتقديم من خلال الرابط التالي (https://bit.ly/2SRb1pc

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