غذاء طبيعي يمكنه تخفيف آلام النقرس الحادة

تواصل – وكالات:

أشارت دلائل طبية إلى وجود فائدة كبيرة من استخدام العلاجات الطبيعية في علاج مرض النقرس الذي عادة ما تصاحبه آلام المفاصل الشديدة وتتركز في إصبع القدم الكبير وتؤثر على الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع.

ويوصف الزنجبيل عادة للحالات الالتهابية، وقدرته على مساعدة النقرس معروفة منذ وقت طويل، حيث وجدت إحدى الدراسات، التي نُشرت في المجلة الدولية للبحوث العلمية والتكنولوجية أن التطبيق الموضعي للزنجبيل يقلل الألم المرتبط بحمض البوليك لدى مرضى النقرس.

فيما أظهرت دراسة أخرى انخفاضاً في مستوى حمض اليوريك في الدم لدى الأشخاص الذين تناولوا الزنجبيل، و من المهم الإشارة إلى أن الدراسة الأخيرة أجريت على الفئران، وأن الزنجبيل تم تناوله عن طريق الفم ولم يتم تطبيقه موضعيا.

ويُعزى تأثير الزنجبيل في القضاء على النقرس إلى عدد من المواد الموجودة فيه، حيث يحتوي على عدد قليل من المواد المختلفة المضادة للالتهابات، بما في ذلك gingerols و shogaol بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

تجدر الإشارة إلى أن النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل يمكن أن يصيب أي شخص، على الرغم من أنه أكثر انتشاراً بين الرجال، خاصة مع تقدمهم في السن. ويحدث النقرس عندما تتراكم بلورات اليورات في المفاصل، مما يسبب الالتهابات والألم الشديد الناتج عن نوبات النقرس.