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ضبط قائد مركبة ضايق امرأة تقود سيارتها وبرفقتها طفل رضيع (فيديو)

ضبط قائد مركبة ضايق امرأة تقود سيارتها وبرفقتها طفل رضيع (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم القبض على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو وهو يضايق امرأة تقود سيارتها على طريق سريع وبرفقتها طفل رضيع معرضا حياتهم للخطر.

ونشر المرور صورة للمركبة بعد القبض على قائدها، موضحا أنه تمت إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ووثق مقطع فيديو المركبة التي تم القبض على قائدها وهي تضايق سيارة المرأة التي قالت في شكواها للمرور إن معها أهلها وطفل رضيع.

 

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