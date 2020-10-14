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«المصلح» يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات (فيديو)

«المصلح» يوضح حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء والأموات (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم تعليق الصور الفوتوغرافية.

وقال الشيخ المصلح، رداً على سؤال بشأن حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأحياء أو الأموات: “إنه إذا كان الهدف من تعليق الصور الفوتوغرافية مصلحة كالتعليم ونحو ذلك فلا حرج”.

وتابع الشيخ الدكتور خالد المصلح “أما إذا كان تعليق الصور الفوتوغرافية ليس فيه مصلحة كالتعليم أو غيره فالأولى تجنب ذلك”.

 

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