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مصادر بـ«الأمم المتحدة»: الوصول إلى الناقلة «صافر» قد يستغرق أسابيع

مصادر بـ«الأمم المتحدة»: الوصول إلى الناقلة «صافر» قد يستغرق أسابيع
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تواصل – وكالات:

قالت مصادر إن فريقًا من الأمم المتحدة قد يضطر للانتظار بضعة أسابيع للوصول إلى الناقلة المنكوبة “صافر” قبالة الساحل اليمني تهدد بتسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام في البحر الأحمر.

ووفقًا لمصادر “رويترز”، فقد حذرت الأمم المتحدة من أن الناقلة (صافر) الراسية منذ 2015 يمكن أن تسرب كمية تزيد على أربعة أمثال ما تسرب في كارثة إكسون فالديز قرب ألاسكا عام 1989..

لكن المصدرين قالا إن استكمال تفاصيل الاتفاق والأمور اللوجيستية المتعلقة به قد تستغرق سبعة أسابيع أخرى، إذ يزيد تفشي فيروس كورونا في البلاد من تعقيد الخطة.

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