وزير المالية: تمديد مبادرة إعفاء الدول الأفقر من خدمة الديون لستة أشهر

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، خلال المؤتمر الصحفي لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، الالتزام بحماية الأرواح وتحقيق تعاف اقتصادي شامل.

وقال الجدعان: “قررت مجموعة العشرين تمديد مبادرة إعفاء الدول الأفقر من خدمة الديون لستة أشهر، وقررنا مراجعة تمديد اتفاقية الديون للدول الأفقر في اجتماعات إبريل 2021″، مضيفا “نحث القطاع الخاص على المساهمة إذا طلبت الدول الفقيرة بذلك”.

وتابع وزير المالية محمد الجدعان إلى أن مبادرات G20 لا تقتصر على مديونية الدول الأكثر فقرا، مضيفا “نسعى لتوفير دعم للدول المتأثرة من فيروس كورونا.

وفي ما يتعلق بقضايا الوضع المالي، أشار الجدعان إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التحويلات المالية العابرة للحدود وتسهيل المعاملات المصرفية، ما سيساعد الدول النامية ويعزز حضور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي.

وأكد وزير المالية أن إنفاق مجموعة G20 لمواجهة آثار كورونا فاق 11 تريليون دولار، مشيرا إلى التزام البنوك بتقديم 75 مليار دولار للدول الأكثر فقراً.