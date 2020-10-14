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غرفة الشرقية تعلن عن 31 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

غرفة الشرقية تعلن عن 31 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر (31) وظيفة شاغرة بمسمى (ممثل خدمة عملاء هاتفية) للعمل في قطاع البنوك وفق التفاصيل التالية:

  • ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 16 – الرياض)
  • ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 15 – الدمام)

– الشروط:

  • سعودي الجنسية
  • الدبلوم أو البكالوريوس
  • أن يكون المتقدم من سكان مدينتي الرياض / الدمام
  • إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم)
  • اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل
  • أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة
  • الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات
  • القدرة على تحمل ضغط العمل
  • التفرغ التام

مزايا العمل :

  • العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات صباحية) مع إجازة يومين اسبوعياً.
  • رواتب تبدأ من (6,000) شهرياً.
  • حوافز شهرية.
  • تأمين طبي.
  • التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
  • إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.

وأوضحت غرفة الشرقية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:

– ممثل خدمة عملاء هاتفية – الرياض (اضغط هنا).
– ممثل خدمة عملاء هاتفية – الدمام (اضغط هنا)

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