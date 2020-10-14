غرفة الشرقية تعلن عن 31 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر (31) وظيفة شاغرة بمسمى (ممثل خدمة عملاء هاتفية) للعمل في قطاع البنوك وفق التفاصيل التالية:
- ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 16 – الرياض)
- ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 15 – الدمام)
– الشروط:
- سعودي الجنسية
- الدبلوم أو البكالوريوس
- أن يكون المتقدم من سكان مدينتي الرياض / الدمام
- إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم)
- اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل
- أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة
- الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات
- القدرة على تحمل ضغط العمل
- التفرغ التام
–مزايا العمل :
- العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات صباحية) مع إجازة يومين اسبوعياً.
- رواتب تبدأ من (6,000) شهرياً.
- حوافز شهرية.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
- إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.
وأوضحت غرفة الشرقية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:
– ممثل خدمة عملاء هاتفية – الرياض (اضغط هنا).
– ممثل خدمة عملاء هاتفية – الدمام (اضغط هنا)