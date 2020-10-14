غرفة الشرقية تعلن عن 31 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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أعلن مركز توظيف غرفة الشرقية عن توفر (31) وظيفة شاغرة بمسمى (ممثل خدمة عملاء هاتفية) للعمل في قطاع البنوك وفق التفاصيل التالية:

ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 16 – الرياض)

ممثل خدمة عملاء هاتفية (عدد 15 – الدمام)

– الشروط:

سعودي الجنسية

الدبلوم أو البكالوريوس

أن يكون المتقدم من سكان مدينتي الرياض / الدمام

إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متقدم)

اللباقة وحسن المظهر مع مهارات في التواصل

أن يكون العمر بين 20 و 29 سنة

الرغبة الجادة في التطوير واكتساب المهارات

القدرة على تحمل ضغط العمل

التفرغ التام

–مزايا العمل :

العمل 5 أيام بالاسبوع (8 ساعات صباحية) مع إجازة يومين اسبوعياً.

رواتب تبدأ من (6,000) شهرياً.

حوافز شهرية.

تأمين طبي.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

إجازة سنوية (شهر) مدفوعة الراتب.

وأوضحت غرفة الشرقية أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الروابط التالية:

– ممثل خدمة عملاء هاتفية – الرياض (اضغط هنا).

– ممثل خدمة عملاء هاتفية – الدمام (اضغط هنا)