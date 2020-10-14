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مصرع رئيس أركان اللواء العاشر ورئيس وفد الحوثي المفاوض بمعارك «الحديدة»

مصرع رئيس أركان اللواء العاشر ورئيس وفد الحوثي المفاوض بمعارك «الحديدة»
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تواصل – وكالات:

لقي رئيس أركان اللواء العاشر حرس، ورئيس فريق ميليشيا الحوثي المفاوض في لجنة إعادة الانتشار حتفهما، اليوم الأربعاء، في محافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي العميد أحمد جابر المطري قتل في مواجهات مع القوات المشتركة في الحديدة.

وكان مصدر عسكري في القوات المشتركة صرح، أن القياديين في جماعة الحوثي الإرهابية المدعوين: أبو محمد الحليصي، وأبو عبد الملك، لقيا مصرعهما، مع عدد من عناصر المليشيات بنيران مدفعية القوات المشتركة في الدريهمي، أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم على المناطق المحررة، وفقا لـ”المشهد اليمني”.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت جبهة الساحل الغربي معارك عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.

 

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