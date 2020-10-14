«ألتيميت إيرز» تُطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة.. المزايا والسعر

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أطلقت شركة “ألتيميت إيرز” السماعة اللاسلكيةUE Fitsالجديدة، والتي تمتاز بأنها تتلاءم مع قناة أذن مرتديها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كل ما على المستخدم فعله هو وضع السماعات في الأذن وتوصيلها بالتطبيق المرتبط. وبعد ذلك يتم تقوية قطع الأذن في غضون 60 ثانية عبر مصابيحLEDصغيرة بحيث يمكن الاحتفاظ بالشكل. وتهدف هذه الملاءمة إلى التأكد من أن السماعة تناسب الأذن تماما وأن مرتديها لا يشعر بأي ضغط أو ألم حتى بعد ارتداء السماعة لساعات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن عزل الضوضاء المحيطة بشكل أفضل. وتمتاز السماعاتUE Fitsبعمر بطارية يبلغ 8 ساعات. ويسمح اثنان من الميكروفونات باستخدامها كسماعة رأس للمكالمات الهاتفية، كما أنها تدعم أبلSiriوغوغلAssistant.

ونظرا لأن الملاءمة هذه تجعلها مثالية للمستخدمين الرياضيين، فإن السماعةUE Fitsمحمية بشكل جيد من العرق ورذاذ الماء. وبالإضافة إلىSBCوAAC، تدعم سماعات البلوتوث أكواد الترميزQualcomm aptX.

وتتوفر السماعةUE Fitsباللون الرمادي الفاتح والأزرق الداكن والبنفسجي بسعر 249 دولاراً أمريكياً.