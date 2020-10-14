الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«ألتيميت إيرز» تُطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة.. المزايا والسعر

«ألتيميت إيرز» تُطلق سماعتها اللاسلكية الجديدة.. المزايا والسعر
0

تواصل- فريق التحرير:

 أطلقت شركة “ألتيميت إيرز” السماعة اللاسلكيةUE Fitsالجديدة، والتي تمتاز بأنها تتلاءم مع قناة أذن مرتديها.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن كل ما على المستخدم فعله هو وضع السماعات في الأذن وتوصيلها بالتطبيق المرتبط. وبعد ذلك يتم تقوية قطع الأذن في غضون 60 ثانية عبر مصابيحLEDصغيرة بحيث يمكن الاحتفاظ بالشكل. وتهدف هذه الملاءمة إلى التأكد من أن السماعة تناسب الأذن تماما وأن مرتديها لا يشعر بأي ضغط أو ألم حتى بعد ارتداء السماعة لساعات.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن عزل الضوضاء المحيطة بشكل أفضل. وتمتاز السماعاتUE Fitsبعمر بطارية يبلغ 8 ساعات. ويسمح اثنان من الميكروفونات باستخدامها كسماعة رأس للمكالمات الهاتفية، كما أنها تدعم أبلSiriوغوغلAssistant.

ونظرا لأن الملاءمة هذه تجعلها مثالية للمستخدمين الرياضيين، فإن السماعةUE Fitsمحمية بشكل جيد من العرق ورذاذ الماء. وبالإضافة إلىSBCوAAC، تدعم سماعات البلوتوث أكواد الترميزQualcomm aptX.

وتتوفر السماعةUE Fitsباللون الرمادي الفاتح والأزرق الداكن والبنفسجي بسعر 249 دولاراً أمريكياً.

 

مواد ذات صلة

ثغرة في «أندرويد» تسمح باختراق الهاتف عبر خاصية البلوتوث

ثغرة في «أندرويد» تسمح باختراق الهاتف عبر خاصية البلوتوث

خبير تقني يحذر من فيروس خطير.. يصل عن طريق البلوتوث

خبير تقني يحذر من فيروس خطير.. يصل عن طريق البلوتوث

«المرور»: استخدام سماعات البلوتوث أثناء القيادة لا يعد مخالفة

«المرور»: استخدام سماعات البلوتوث أثناء القيادة لا يعد مخالفة

اكتشاف ثغرة «البلوتوث».. تهدد آبل وسامسونغ وغوغل ومايكروسوفت

اكتشاف ثغرة «البلوتوث».. تهدد آبل وسامسونغ وغوغل ومايكروسوفت

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة