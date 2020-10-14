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«الشورى» يوافق على مشروع نظام التخصيص ويطالب بدعم استقلالية الجامعات

«الشورى» يوافق على مشروع نظام التخصيص ويطالب بدعم استقلالية الجامعات
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تواصل – فريق التحرير :

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الثالثة والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ، اليوم الأربعاء على مشروع نظام التخصيص.

وطالب الشورى مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق، وإيضاح ما قدمت الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها.

وطالب مركز تنمية الإيرادات غير النفطية التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات بدعم استقلالية الجامعات كما ينص عليه نظامها.

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