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رئيس «أرامكو»: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ

رئيس «أرامكو»: سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ
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تواصل- فريق التحرير:

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” إن سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حالياً.

وتوقّع أن يعود الطلب على النفط الخام إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 بحلول العام 2022، في حين تفيد توقّعات الوكالة الدولية للطاقة أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق في 2023- وفقاً لـ”الاقتصادية”-.

وأكد أن أكبر دولة مصدّرة للنفط بدأت تلمس بوادر تعافي القطاع النفطي، لافتاً إلى أن الطلب على النفط بغالبيته يأتي من دول نامية.

وأشار الناصر إلى أنه بدأ يلامس انتعاشا كبيرا في شرق آسيا، خصوصا في الصين.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط قد توقّعت هذا الشهر أن يواصل استهلاك النفط الخام نموّه على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مدفوعا بتزايد استخدام السيارات في الدول النامية.

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