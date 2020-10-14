«صحة بيشة»: فريق طبي ينجح في إنقاذ يد مصاب بعد قطعها بالكامل بـ«منشار كهربائي»

تواصل – بيشة:

حقق فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله في بيشة إنجاز متميز تمثل في نجاح إعادة يد لمصاب تعرضت لقطع كامل بمنشار كهربائي.

وأوضحت صحة بيشة أنه فور وصول المصاب إلى قسم الطوارئ في المستشفى فقد تم إسعافه بالدم نظراً لوجود قطع في الشرايين والأعصاب وعضلات الطرف العلوي الأيمن ونزف غزير مع غياب النبض الشرياني وعدم الحركة في يده اليمنى، كما تم عاجلاً تشكيل فريق طبي مكون من قسم جراحة العظام وجراحة الأوعية الدموية وبمشاركة جرّاحي قسم العظام حيث أدخل المصاب إلى قسم العمليات وتم إجراء عملية وصل للشرايين والأعصاب والعضلات.

الجدير بالذكر أن التروية الدموية عادت للطرف بشكل جيد حيث يتمتع المصاب حالياً بصحة جيدة ولله الحمد، وقد تماثل للشفاء وخرج من المستشفى.