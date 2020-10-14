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«مستشفى قوى الأمن» بالدمام يعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة

«مستشفى قوى الأمن» بالدمام يعلن عن توفر وظائف صحية شاغرة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مشرف مركز تدريب دعم الحياة”؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

وأشارت إدارة المستشفى إلى أنّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض، أو أي تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 20 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنا.

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