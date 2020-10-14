«آبل» تكشف عن مكبر الصوت الذكي «هوم بود ميني».. تعرّف على مميزاته

تواصل – وكالات :

أعلنت شركة آبل أمس الثلاثاء خلال حدث Hi Speed رسميًا عن منتجها الأحدث الذي ينضم إلى سلسلة مكبرات الصوت الذكية (هوم بود) HomePod، وهو (هوم بود ميني) HomePod Mini الذي يُعدّ نسخة مصغرة من جهاز (هوم بود) الأصلي.

وقالت آبل : إن (هوم بود ميني) هو أحدث إضافة إلى عائلة (هوم بود) التي توفر صوتًا مثيرًا للإعجاب، وذكاء المساعد الرقمي (سيري) Siri لإنجاز المهام، بالإضافة إلى تجربة منزلية ذكية توفر الراحة دون تعقيد ، بحسب البوابة العربية للتقنية .

ويبلغ ارتفاع الجهاز نحو 8.3 سم، وتقول الشركة: إنه مليء بالتقنيات المبتكرة والبرامج المتقدمة التي تعمل معًا لتمكين الصوت الحسابي لتقديم جودة مذهلة في الصوت أينما تم وضعه. وسيتوفر (هوم بود ميني) باللونين الأبيض والرمادي الفلكي بسعر يبلغ 99 دولارًا.

وقالت آبل: إن (هوم بود ميني) صُمم للعمل مع خدمة (آبل ميوزيك) Apple Music، والبودكاست، ومحطات الراديو من iHeartRadio، و radio.com، و TuneIn، وفي الأشهر المقبلة سيدعم خدمات أخرى، مثل: Pandora، و Amazon Music.

ويمتاز مكبر الصوت الذكي الجديد من آبل بأنه يعمل مع النسخ الأخرى منه لبث الموسيقى، أو البودكاست إلى غرف متعددة. ومن خلال وضع نسختين من الجهاز في غرفة واحدة، يمكن إنشاء زوج استريو من مكبرات الصوت.