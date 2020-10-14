هل يمكن للشخص الإصابة بـ«كورونا» مرتين؟.. باحث في علم الفيروسات يوضح (فيديو)

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كشفالباحث في علم الفيروسات بجامعة القصيم الدكتور عبدالله القيسي، حقيقة إصابة الشخص مرة أخرى بفيروس كورونا بعد تعافيه من مرض “كوفيد 19”.

وقال في لقاء مع قناة “الإخبارية”: إن ذلك قد يحدث مع نسبة قليلة من المتعافين من الفيروس، حيث أن إصابة الشخص بالفيروس مرتين غير مستبعد علمياً.

وأوضح أنه في الغالب عندما يتعافى الشخص من فيروس ما تتكون لديه مناعة وأجسام مضادة ضد هذا الفيروس في الدم، وتختلف نسبة هذه الأجسام من شخص لآخر.

وأضاف أن أغلب الأشخاص تتكون لديهم أجسام تمنع إصابتهم بالفيروس مجدداً، لكن هناك عدد قليل إما لا يتكون لديهم الأجسام المضادة أو تكون نسبتها لديهم قليلة، فهؤلاء قد يتعرضون للإصابة مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك دراسة أخرى توضح أن تلك الأجسام تختفي بعد أشهر ما يجعل الشخص عرضة للإصابة مرة أخرى، موضحاً أن الأجسام المضادة إذا لم تحم فإنها تجعل أعراض الإصابة أشد من المرة الأولى.