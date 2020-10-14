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توقعات «الأرصاد» لطقس «الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس «الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق
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تواصل – واس :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، الطائف، الشرقية). فيما يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة على منطقة مكة المكرمة يصحبها ارتفاع في درجات الحرارة العظمى .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شرقية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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