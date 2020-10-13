«جامعة الإمام» توضح آلية عقد الاختبارات الفصلية والنهائية

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مساء أمس الثلاثاء، تفاصيل تمديد التعليم عن بعد وآلية عقد الاختبارات الفصلية والنهائية في الجامعة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجامعة، الدكتور أحمد الطحيني في بيان، أن الاختبارات الفصلية والنهائية ستكون حضورياً في مقر الجامعة مع التأكيد على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وذلك حرصا على جودة مخرجاتها وسلامة طلابها وطالباتها وجميع منسوبيها.

وأشار الطحيني إلى أن التعليم عن بعد سيستمر في الجامعة من خلال كلياتها ومعاهدها وفق الآلية الصادرة من وزارة التعليم، بأن تكون الدراسة “عن بعد” للمقررات النظرية، وحضورياً للمقررات العملية والتدريبية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الجامعة أنه ولأهمية إقامة الاختبارات حضورياً في مقر الجامعة وليس عن بُعد، لحرص الجامعة على جودة مخرجاتها، وسلامة طلابها وطالباتها وجميع منسوبيها؛ فستعقد – بمشيئة الله تعالى- الاختبارات الفصلية والنهائية حضورياً، مع التأكيد على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية الآتية:

– لبس الكمامة طوال الوقت.

– الإفصاح عن الإصابة، والتواصل مع مسؤولي الكلية والقسم ليتم إجراء اختبارات بديلة بعد الشفاء -بإذن الله- وفي حال ثبوت الإصابة والحضور؛ فسيكون الشخص المعني تحت طائلة المسؤولية أمام الجهات القانونية، وسيحال إلى لجنة التأديب في الجامعة.

– الحضور قبل الاختبار بوقتٍ كافٍ؛ تفادياً للازدحام، ولإجراء الفحص المبدئي قبل الدخول للكلية.

– الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

– مغادرة حرم الجامعة مباشرة بعد إنهاء الاختبار؛ لعدم حصول التجمعات.

– إحضار الطالب والطالبة أدواته الخاصة لتأدية الاختبار، وعدم مشاركتها مع الآخرين.

– عدم إدخال أي كتب أو أوراق تخص الطالب داخل الكلية قبل أو أثناء الاختبارات.

– الحرص على تعقيم اليدين بشكل مستمر.

– تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والتسجيل في التطبيقات الخاصة بتعزيز الوقاية من فايروس كورونا مثل (توكلنا، تباعد، تطمن) وتفعيلها أثناء الحضور لمقر الاختبار.

– التقيد بجميع الإجراءات التي تعلنها الكليات والمعاهد في الجامعة بخصوص دخول وخروج الطلاب وحضورهم في قاعات الاختبارات بأعداد محددة، وأوقات معينة.

– الوقوف عند نقاط الفحص عند الدخول للمبنى أو قاعة الاختبارات، والتقيد بتعليمات الأمن الجامعي والمشرفين على سير العمل.

علماً بأن الجامعة ملتزمة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والفحص المبدئي لجميع الطلاب والمراقبين والعاملين في لجان الاختبارات عند الدخول لمباني الجامعة.