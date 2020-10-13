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كاميرا المراقبة كشفت حُسن الخاتمة.. شاهد لحظة وفاة عامل بقالة مُسن في المدينة

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تواصل – فريق التحرير :

انتشر عبر مواقع التواصل مقطع مصور لوفاة عامل بقالة باكستاني بمحافظة العيص بالمدينة المنورة وذلك أثناء ذكره لله وتسبيحه حيث كشفت كاميرات المراقبة كواليس موته التي دعا الجميع أن تكون إحدى بشائر حُسن الخاتمة.

وبحسب مغردين، فقد أدى العامل المسن صلاة الظهر وعاد متوجهًا لعمله بالبقالة، حيث جلس يُسبّح الله ويذكره، بينما فاضت روحه إلى بارئها أثناء جلوسه، حيث تناقل مغردون أن عدد سنوات إقامته تخطت الـ 30 عامًا بالمملكة، حيث أثنى عليه آخرون وعلى حسن خلقه وتعامله مع من حوله من المواطنين والوافدين.

 

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