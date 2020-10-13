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شاهد .. «متحدث التجارة» يُحذر من «متاجر التواصل» الوهمية

شاهد .. «متحدث التجارة» يُحذر من «متاجر التواصل» الوهمية
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تواصل – فريق التحرير:

حذر عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة من الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التي تقوم بالترويج لمنتجاتها عبر الغش والصور المغرية والمفبركة، حيث يقع في فخ تلك الحسابات الكثير من المستهلكين الذين لم تصلهم الرسائل التوعوية التي ترشد المستهلك للتأكد من المتجر والمنتجات المباعة فيه.

وقال “الحسين” عبر مقطع فيديو، إن طريقة الشراء المتبعة من بعض المستهلكين بعد إغرائهم بالمنتجات عبر مقاطع وصور تحمل الكثير من الغش، هي طلب المنتج ثم تحويل المال، وبعدها يقوم البائع بعمل حظر “بلوك” للمشتري ولا يستطيع حينها المشتري الوصول له وتكون قد تمت عملية الاحتيال بصورة كاملة.

وألمح متحدث الوزارة إلى أن التحويل المالي للحسابات المجهولة قد يوقع الشخص في قضايا جنائية دون قصد منه، مؤكدًا على ضرورة التأكد من المتجر قبل تحويل أي مبالغ له.

فيما أكد عبدالرحمن الحسين على استعمال أمرين فقط للتأكد من موثوقية البائع والشراء منه، حيث قال:تأكدوا قبل الشراء أن المتجر يملك سجل تجاري، وذلك بالبحث بسهولة عبر:wosol.saأو أنه مسجل في معروف من خلال:maroof.sa“، حيث نبّه على ضرورة التأكد من المشتري بنفسه وليس الاكتفاء بما يقدمه البائع، حتى لا يقع فريسة للمحتالين عبر مواقع التواصل.

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