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طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر منصة «أبشر»

طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر منصة «أبشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت منصة أبشر أنه يمكن تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في منصة أبشر من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

ونوهت منصة أبشر، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر، وكتابة تجديد رخصة القيادة في محرك البحث للانتقال السريع.

يذكر أن المديرية العامة للمرور، أعلنت في وقت سابق، أنه يتم فرض غرامة مقررة عن كل سنة تطويف في حال عدم تجديد رخصة المركبة.

وأكد المرور في رد على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها، وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يفرض غرامة مالية قدرها 100 ريال على المخالف عن كل سنة تطويف.

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