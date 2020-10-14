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«الجامعة الإلكترونية» تعلن عن وظائف بنظام التعاون.. الشروط ورابط التقديم

«الجامعة الإلكترونية» تعلن عن وظائف بنظام التعاون.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر فرص وظيفية للكفاءات السعودية من خارج الجامعة للاستعانة بهم في التدريس بكليات الجامعة وفروعها وذلك لحاملي مؤهلات (الدكتوراه، الماجستير) .

وفقًا للشروط التالية:

  • أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  • يتم الاستعانة بالكفاءات السعودية للتدريس من خارج الجامعة وفق المادة (101)،(102) من اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات.
  • أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.
  • أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).
  • أن يكون نظام الدراسة الجامعية في جميع المراحل وفق النظام المعتمد من الجامعة السعودية الإلكترونية.
  • أن يكون المتقدم لكلية العلوم الصحية، حاصلًا على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في أحد مجالات الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.
  • أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية “لغة عربية” حاصلًا على المؤهل في تخصص (النحو والصرف).
  • يشترط على المتقدم إتقان اللغة الإنجليزية بحيث تكون دراسته في المراحل الدراسية باللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP وألا يكون قد مضى عليها أكثر من سنتين. – ويستثنى من شرط اللغة المتقدمين على أقسام (الإعلام الإلكتروني، العلوم الإنسانية).
  • اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.
  • ينظر إلى الطلبات بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع، وقبول الطلب لا يعني بالضرورة الاستعانة الفورية بالمتقدم، أو التوظيف لاحقًا.
  • تكون الاستعانة بالخدمات لمدة فصل دراسي واحد يمكن تجديده باتفاق الطرفين.
  • الحصول على موافقة من جهة العمل للموظفين في القطاعين الحكومي/الخاص.

– وأوضحت الجامعة السعودية الإلكترونية أن التقديم على الوظائف بنظام التعاون متاح بشكل دائم على موقع الجامعة ولجميع التخصصات والفروع من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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