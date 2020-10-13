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«حوار استراتيجي» بين المملكة وأمريكا اليوم في واشنطن

«حوار استراتيجي» بين المملكة وأمريكا اليوم في واشنطن
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تواصل – فريق التحرير: 

يترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وفد المملكة العربية السعودية لتدشين الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية ،اليوم الأربعاء بالعاصمة واشنطن.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، موعد الحوار الذي يجمع البلدين، وذلك عبر موقعها الرسمي، حيث سيتركز الحوار على الالتزامات المشتركة لتعزيز الأمن والازدهار الإقليمي والتنمية الاقتصادية والتبادلات الشعبية التي عززت العلاقات الثنائية بين البلدين منذ الاجتماع الأساسي بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز على متن السفينة يو إس إس كوينسي منذ 75 عاما، بحسب “عكاظ”.

فيما سيعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا في الساعة 8:45 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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