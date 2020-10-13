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الشيخ الخثلان يوضح حكم الدعاء بطول العمر (فيديو)

الشيخ الخثلان يوضح حكم الدعاء بطول العمر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم الدعاء بطول العمر.

وقال الشيخ الخثلان “قد دلت السنة على أنه لا بأس بالدعاء بطول العمر، ولكن ينبغي تقييد ذلك على طاعة الله”.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس ابن مالك بطول العمر، وقال خيركم من طال عمره وحسن عمله؛ فطول العمر مع حسن العمل نعمة عظيمة بينما طول العمر مع سوء العمل نقمة لأن طول العمر مع حسن العمل تزيد من الحسنات والأجور بينما طول العمر مع سوء العمل تزيد به السيئات والذنوب.

وختم الشيخ الخثلان بقوله “لهذا فلا بأس بالدعاء بطول العمر لكن ينبغي تقييد ذلك بأن تقول أطال الله عمرك على طاعته، ولا بأس أن تقول اللهم اجعلني ممن طال عمره وحسن عمله.

 

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