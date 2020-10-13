«الجمارك» تُقيم مزاد علني لبيع « سيارات تشليح» بجمرك البطحاء

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أعلنت الجمارك السعودية عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات تشليحوفقًا لنظام الجمارك الموّحد، بجمرك البطحاء، وذلك يوم 28 / 2 / 1442 الموافق 15 / 10 / 2020.

وذكرت الجمارك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عدد من الضوابط المرفقة بالإعلان عن المزاد، حيث اشترطت الدخول للمزاد التقيد بالضوابط التالية:

1- البيع لمحلات التشليح فقط ومن لا يحمل رخصة تشغيل لا يحق له دخول المزاد.

2- إخراج السيارات من الجمارك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد وإيداع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك أو إيداعها في حساب الجمارك.

3- دفع عمولة السعي وقدرها 2.5% (علاوة على قيمة البيع)

4 – يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة أيام للبضائع برسم الوارد وسيتم احتساب أجور التخزين في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

5- يجب الإلتزام بالإحترازات المواجهة لجائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة .