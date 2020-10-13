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مواصفات وأسعار آيفون 12 و12 برو الجديدة.. معالج أسرع وشحن لاسلكي ودعم 5G (فيديو)

مواصفات وأسعار آيفون 12 و12 برو الجديدة.. معالج أسرع وشحن لاسلكي ودعم 5G (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة آبل مساء اليوم خلال مؤتمرها المعروف إعلاميا باسم “مؤتمر أبل”، عن مواصفات هاتف الآيفون الجديد آيفون 12، والآيفون 12 برو الجديد.

وأوضح الخبير التقني عبدالله السبع، في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، مواصفات وأسعار الهاتف الجديد حيث يدعم تقنية 5G ويأتي يجي بألوان مختلفة منها اللون الأزرق.

أداء أفضل للبطارية

وأضاف السبع أن شركة أبل أضافت تقنية جديدة للشاشات حاليا، حيث من سيكون الأيفون 12 أقوى 4 مرات من الأجهزة السابقة يعني الجهاز بيكون أقوى و أفضل وبيتحمل أكثر.

وتابع أن من التقنيات الرهيبة في الأيفون الجديد تقنية الحفاظ على البطارية في حالة عدم الحاجة لتقنية 5G حيث يتحول الهاتف بشكل مباشر لـ تقنية 4G .

مواصفات المعالج

وعن مواصفات المعالج قال إن الجهاز الجديد أقوى ويعتمد على تقنيات جديدة، مضيفا أن أبل أعلنت أن المعالج أسرع 50٪ من أي هاتف آخر.

أما عن مواصفات الكاميرا في الهاتف الجديد فتأتي بعدستين وتم تحسين تقنية التصوير الليلية وصارت الكاميرا تأخذ صور أجمل في الليل، والجهاز الجديد بشاشة بحجم 6.1 نفس حجم الأيفون 11.

الشحن اللاسلكي

وأضاف عبدالله السبع أن أبل حسنت من الشحن اللاسلكي، مضيفا أن الشاحن راح يثبت بالجهاز بالخلف مباشرة عكس السابق مع العلم حسب أبل أن شركة بيلكن تطلق اكسسورات جديدة تدعم التقنية الجديدة، مضيفا أنه رسميا أجهزة الأيفون ستأتي بدون سماعة وأيضا بدون فيش لشحن الجهاز.

وأضاف عبدالله السبع أن سعر هاتف أيفون 12 الجديد سيبدأ من 699 دولار تقريبا أي حوالي 2500 ريال.

وخلال المؤتمر أعلنت عن الأيفون ميني، وحجمه صغير جدا، أصغر حتى من أجهزة الأيفون 8 ومميزاته تقريبا نفس الأيفون 12 العادي، ولكن الحجم أصغر وحجم الشاشة 5.4 .

الآيفون 12 برو الجديد

وخلال المؤتمر أعلنت أبل عن الآيفون 12 برو الجديد، ويأتي بحجم أكبر من أجهزة الأيفون 11 برو.

وتابع السبع أن الكاميرا في الأيفون 12 برو تحسنت بشكل كبير وصارت أقوى من السابق والإضاءة أفضل أيضا، كما تم تحسين ميزة التقريب وصارت أفضل 4 مرات من السابق.

كما أضافت أبل حساس Lidar والذي يساعد في تحسين التصوير في أجهزة الأيفون 12 و، ويساعد في الواقع الافترضي وهي نفس التقنية الموجودة في أجهزة الأيباد برو.

أبل أعلنت أيضا عن أسعار أجهزة الأيفون 12 برو وسيكون الجهاز متاح للطلب من الجمعة الحالية والبيع الجمعة القادمة، كما أن أجهزة الأيفون 12 العادية ستكون متاحة للطلب بعد ثلاث أسابيع والبيع بعد أربع أسابيع وهذه أسعار جميع الأجهزة:

 

 

 

 

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