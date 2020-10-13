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نزار باهبري يتحدث عن الموجة الثانية من كورونا وتأثيرها على الأطفال

نزار باهبري يتحدث عن الموجة الثانية من كورونا وتأثيرها على الأطفال
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تواصل – فريق التحرير:

طمأن استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، الجميع بشأن الموجة الثانية المحتملة من جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي قد تستهدف الأطفال على وجه الخصوص.

وظهر باهبري، في مقطع فيديو برفقة الطبيبة في الأمراض المعدية، نورا الأزهري عبر حسابه في “تويتر”، حيث أكدت أن حالات إصابة الأطفال بكورونا لا تتجاوز 10%، وهي نسبة لا تستدعي القلق، لا سيما أن كلها حالات بسيطة لا تحتاج أي علاج.

وأوضحت الأزهري أن 30% من الأطفال المصابين بكورونا لا يعانون أي أعراض، فيما يعاني 40% من المصابين من ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه لا يمكن التمييز بين الحرارة الناتجة عن البكتيريا وكورونا، موضحة أن نوعية كورونا التي تصيب الأطفال تختلف تماما عن التي تصيب البالغين، حيث ينتج الأطفال أجساما مضادة للفيروس، ما يسمح بتكون مناعة ضده.

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