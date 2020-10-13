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«الخطوط السعودية» تكشف عن 20 وجهة دولية متاحة ضمن جدول التشغيل التدريجي لرحلاتها

«الخطوط السعودية» تكشف عن 20 وجهة دولية متاحة ضمن جدول التشغيل التدريجي لرحلاتها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن جدول التشغيل التدريجي للرحلات الدولية وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر.

وأوضحت الخطوط السعودية، أن الرحلات الدولية المتاحة خلال شهر أكتوبر الجاري، موزعة على 7 وجهات في أوروبا والولايات المتحدة، و6 وجهات في أفريقيا، و5 في آسيا، ووجهتين في الشرق الأوسط، مؤكدة على ضرورة اتّباع الإرشادات واشتراطات السفر.

وأشارت الشركة إلى أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، وأنه سيتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم (1).

الجدير بالذكر أنه تم فتح الرحلات الدولية للفئات المستثناة فقط في سبتمبر الماضي، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 يناير 2021م.

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