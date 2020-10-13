طريقة تحويل الفلاش ميموري إلى ذاكرة عشوائية (فيديو)

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نشر الخبير التقني سمير الجنيد مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أوضح من خلاله طريقة تحويل الذاكرة الخارجية “الفلاش ميموري”، إلى ذاكرة عشوائية “رام”.

وأشار الجنيد إلى أن هذه الطريقة سهلة وتساهم في زيادة سرعة الجهاز بشكل فعال، خاصة لمن يعمل على جهاز قديم أو جهاز به هارد HDD، من خلال الخطوات التالية:

– تركيب الفلاش ميموري في الجهاز

– تأكد من تهيئة الفلاش إلى ntfs

– خصص المساحة التي تريدها كذاكرة عشوائية “رام”.