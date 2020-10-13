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الملحقية في أستراليا: لا إصابات بين المبتعثين في حادث سقوط سقف جامعة «كيرتن»

الملحقية في أستراليا: لا إصابات بين المبتعثين في حادث سقوط سقف جامعة «كيرتن»
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تواصل – فريق التحرير:

علقت الملحقية الثقافية للمملكة في أستراليا، على حادثة سقوط أحد الأسقف بجامعة (كيرتن)، حيث أكدت أنَّ جميع الطلبة والمبتعثين بخير وصحة جيدة.

وأوضحت الملحقية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنَ الملحق الثقافي د.هشام خداوردي، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس النادي السعودي في “بيرث” وذلك للاطمئنان على المبتعثين والمبتعثات والدارسين ومرافقيهم، بعد حادثة سقوط أحد الأسقف بجامعة كيرتن.

وأشارت الملحقية الثقافية في أستراليا إلى أنه تمّ الاطمئنان على الجميع، ولا توجد أي إصابات بين الطلاب المبتعثين.

يذكر أن جامعة كيرتن شهدت صباح اليوم حادثة سقوط سقف بأحد القاعات ولم يصب أي من الطلاب المبتعثين ولله الحمد.

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