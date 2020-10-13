«النيابة»: السجن 7 سنوات عقوبة «المدين» في هذه الحالات

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أوضحت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عقوبة “المدين” الممتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه وفق نظام التنفيذ.

وقالت “النيابة العامة”: “يعاقب كل مدين امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بحقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال بالسجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك بحسب الفقرة أ من المادة 88 من نظام التنفيذ.

وأشارت “النيابة” إلى أنالأحكام يتم تنفيذها بصيرورتها نهائية، وتغدو واجبة النفاذ مباشرة، ويُحظر على المدين إخفاء أمواله أو تهريبها، أو الامتناع عن الافصاح عما لديه من أموال.