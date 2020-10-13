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تحذير هام من «الزكاة والدخل» بشأن ضريبة التصرفات العقارية

تحذير هام من «الزكاة والدخل» بشأن ضريبة التصرفات العقارية
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تواصل – فريق التحرير: 

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل من أي تصرفات احتيالية لعدم سدادضريبة التصرفات العقارية المستحقّة كليـاً أو جزئيـاً، وذلك عبر بيان رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقال الهيئة في بيانها: “إن أي لجوء إلى حيلة او وسيلة مهما كان نوعها أو طبيعتها ينتج عنها عدم سدادضريبة التصرفات العقارية المستحقّة كليـاً أو جزئيـاً، هو بمثابة تهرّب ضريبي، ما لم يثبت البائع او ما في حكمه عكس ذلك، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الـ(2) من المادة التاسعة من لائحة ضريبة التصرفات العقارية وللهيئة إيقاع العقوبات المناسبة بما في ذلك عقوبة التهرّب الضريبي على البائع أو ما في حكمه وأي شخص يشترك في ذلك .

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة كانت قد أصدرت اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، حيث تفرض ضريبة بنسبة 5% من إجمالي التصرف في العقارات مهما كانت حالتها أو شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، وتشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها وسواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شامال لكامل العقار أو أي جزء منه مفرزًا أو مشاعًا أو وحدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات، سواء كان التصرف موثقًا أو غير موثق.

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