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تعرف على أفضل وقت لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

تعرف على أفضل وقت لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. علاء الرحيلي استشاري طب الأسرة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحا أن أفضل وقت لأخذ التطعيم قبل حلول الشتاء.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، في وقت سابق، أن أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام، لا يضعف المناعة وإنما العكس يزيد من مناعة الجسم ضد هذا الفيروس.

وأضافت وزارة الصحة، أنه لو كان التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يضعف المناعة لما كانت التوصية بأخذه.

كما حذرت وزارة الصحة من خطورة الإنفلونزا الموسمية على صحة الجسم، داعيةً الجميع إلى المبادرة للتطعيم ضدها فورًا في المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة.

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