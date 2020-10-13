في 3 خطوات فقط .. تعرّف على طريقة إلغاء مستخدم المركبة عبر منصة «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

نوّهت الإدارة العامة للمرور عن الطريقة الرسمية لإلغاء مستخدم المركبة وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المرور.

وقالت “المرور” عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إن هناك 3 خطوات مباشرة بعد دخول منصة أبشر لإنجاز هذه المعاملة، حيث يمكن إلغاء مستخدم مركبة من خلال الدخول على حساب المستخدم على منصة أبشر ثم الضغط على “تفاويض” ومن ثم اختيار “تفاويض المركبات” ثم “إلغاء مركبة مستخدم”.

تجدر الإشارة إلى أن منصة أبشر كانت قد وفرت عددًا من الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للمرور وذلك للتسهيل على المواطن والمقيم وإنجاز المعاملات التي لا تتطلب تواجد بمقر المرور مما وفّر الكثير من الوقت على المراجعين.