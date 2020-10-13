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حائل.. طفلة تساهم في إنقاذ والدها بعد تعرضه لوعكة صحية وإغماء

حائل.. طفلة تساهم في إنقاذ والدها بعد تعرضه لوعكة صحية وإغماء
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت طفلة من إنقاذ والدها بعد تعرضه لوعكة صحية وإغماء، وهي لم تبلغ من العمر إلا 11 عاماً.

وفي التفاصيل بحسب “عكاظ”، فقد قامت الطفلة غلاء الشمري، بالتواصل مع غرفة العمليات في الهلال الأحمر السعودي بعد تعرض والدها لوعكة صحية وحالة إغماء، وإعطائهم كافة المعلومات بشكل دقيق وصحيح رغم صغر سنها، الأمر الذي قوبل بسرعة استجابة من الفرقة الإسعافية بالوصول إلى الموقع.

من جانبه، قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء، بتكريم الطفلة غلاء الشمري، مشيداً بشجاعتها وحسن تصرفها.

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