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«سامسونج» تطرح أرخص هاتف ذكي بتقنية الجيل الخامس.. السعر والمزايا

«سامسونج» تطرح أرخص هاتف ذكي بتقنية الجيل الخامس.. السعر والمزايا
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية عن أرخص هواتفها الذكية التي تعمل بتقنية “الجيل الخامس” الجديدة.

والهاتف هو “جلاكسي إيه 42″، وهو الأحدث في مجموعة “سامسونج” من هواتف الفئة “إيه” ذات الأسعار المعقولة وأقل المواصفات، ويعد حاليا أرخص هواتف الشركة المزودة بتقنية “الجيل الخامس”، بحسب موقع “ذا فيرج”.

ويباع هاتف “جلاكسي إيه 42” بما يقرب 455 دولارا أمريكيا، ما يضعه أقل من هاتف “غلاكسي إيه 51” الذي يعمل بتقنية “الجيل الخامس”، وتم طرحه بسعر 500 دولار في الولايات المتحدة.

ويستخدم هاتف”غلاكسي إيه 42″ معالج “سناب دراغون 750 جي”، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من شركة “كوالكوم” في شهر سبتمبر، والذي من المفترض أن يتفوق على معالج “سناب دراغون 730 جي” المتوافر في هواتف مثل “بيكسل 4 إيه”، ولكنه ليس بنفس قوة معالج “سناب دراغون 765 جي” الموجود في هواتف “بيكسل 4 إيه” و”وان بلس نورد”.

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