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«سكني» يعلن إطلاق مشروع جديد بالخبر يضم 484 وحدة سكنية.. ويوضح طريقة الحجز

«سكني» يعلن إطلاق مشروع جديد بالخبر يضم 484 وحدة سكنية.. ويوضح طريقة الحجز
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تواصل – فريق التحرير :

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان عن إطلاق مشروع سكني جديد “بارك فيو” في محافظة الخبر، وإتاحة حجزه إلكترونياً من خلال موقع وتطبيق “سكني” علىالرابط.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن مشروع “بارك فيو” أحد المشاريع تحت الإنشاء والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، ويقع على مساحة تصل إلى 280 ألف متر مربع، ويضم نحو 484 وحدة سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس، على مساحات 279- 339م2، بأسعار تبدأ من 690 ألف ريال وبأقساط شهرية ميسرة.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي في حي العزيزية، كما يُوفر مساحات خضراء ومرافق حيوية تتجاوز 54% من مساحة المشروع وتُعد ميّزه تنافسية ضمن تصاميم عصرية، إضافة إلى توفر مواقع لجميع الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية ضمن بيئة مكتملة البنية التحتية.

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