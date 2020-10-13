إطلاق «جائزة أداء الصحة 2020» لبث روح التنافس بين موظفي القطاع

تواصل – واس :

أعلنت وزارة الصحة إطلاق جائزة أداء الصحة في نسختها الجديدة 2020 سعياً لبث روح التنافس العالي بين موظفي القطاع الصحي، وتواصلاً لجهود الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، حيث سيتم هذا العام من خلال الجائزة تسليط الضوء على أفضل الأمثلة في تحسين الممارسات المهنية بالمنشآت الصحية في المملكة.

وأوضحت الصحة أن عملية الترشح للجائزة بنيت على منهجية منظمة ومحكمة لتحسين وزيادة الإنتاجية، وتوفير رعاية صحية متقدمة ذات أثرٍ إيجابي للمجتمع، وتحظى الجائزة بمشاركة لجنة من المتخصصين بالمملكة، وأعضاء دوليين في مجالات الرعاية الصحية تضم عدداً من الأكاديميين، ومهنيين، ومستشارين إضافة إلى بعض رواد قطاع الأعمال.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل الجائزة فقد تم تدشين حساب للجائزة على تويتر عبر الرابط :هنا.