الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

إطلاق «جائزة أداء الصحة 2020» لبث روح التنافس بين موظفي القطاع

إطلاق «جائزة أداء الصحة 2020» لبث روح التنافس بين موظفي القطاع
0

تواصل – واس :

أعلنت وزارة الصحة إطلاق جائزة أداء الصحة في نسختها الجديدة 2020 سعياً لبث روح التنافس العالي بين موظفي القطاع الصحي، وتواصلاً لجهود الوزارة لتحسين وتطوير الخدمات الصحية، حيث سيتم هذا العام من خلال الجائزة تسليط الضوء على أفضل الأمثلة في تحسين الممارسات المهنية بالمنشآت الصحية في المملكة.

وأوضحت الصحة أن عملية الترشح للجائزة بنيت على منهجية منظمة ومحكمة لتحسين وزيادة الإنتاجية، وتوفير رعاية صحية متقدمة ذات أثرٍ إيجابي للمجتمع، وتحظى الجائزة بمشاركة لجنة من المتخصصين بالمملكة، وأعضاء دوليين في مجالات الرعاية الصحية تضم عدداً من الأكاديميين، ومهنيين، ومستشارين إضافة إلى بعض رواد قطاع الأعمال.

ولمعرفة المزيد عن تفاصيل الجائزة فقد تم تدشين حساب للجائزة على تويتر عبر الرابط :هنا.

مواد ذات صلة

«جراحي الأطفال العالمي» يمنح استشاريًّا سعوديًّا جائزة عالمية

«جراحي الأطفال العالمي» يمنح استشاريًّا سعوديًّا جائزة عالمية

شركة بناء المستشفيات الدولية تفوز بجائزة أفضل مشروع للرعاية الصحية

شركة بناء المستشفيات الدولية تفوز بجائزة أفضل مشروع للرعاية الصحية

«الخطوط السعودية» تحصد جائزتي أفضل شركة في الخدمات والمنتجات

«الخطوط السعودية» تحصد جائزتي أفضل شركة في الخدمات والمنتجات

انطلاق جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي بالدرعية الاثنين المقبل

انطلاق جائزة سعد العثمان للتفوق العلمي بالدرعية الاثنين المقبل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة