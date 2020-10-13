عُطل مفاجئ في «منصة مدرستي».. ومُعلم يُقدم طريقة بسيطة لحل المشكلة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

فوجئ المعلمون والطلاب، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض منصة “مدرستي” التابعة لوزارة التعليم، لعطل مفاجئ.

ووفقاً لـ”الميدان التعليمي” أدى العطل في منصة “مدرستي” إلى حالة من الارتباك بين الطلاب والمعلمين.

ونشر عددٌ من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور عبر هاشتاج #منصة_مدرستي، صوراً توضح العطل في المنصة، والذي تمثّل في طلب إعادة تسجيل الدخول، إَضافة إلى عدم الوصول إلى واجهة تلقي الدروس.

وشرح المعلم فهد بن مقبول طريقة لحل المشكلة تتمثل في الخطوات التالية:

-الدخول على التقويم في التيمز.

-الدخول على أي حصة سابقة لنفس الفصل وعمل انضمام.

-تظهر قائمة الطلاب.

-الضغط على زر إرسال دعوة الموجود بجانب اسم كل طالب.

-تصل الطلاب رسالة وتنبيه ويتم دخولهم.

تجدر الإشارة إلى أن “مدرستي” هي منصة تعليمية أطلقتها وزارة التعليم مطلع العام الدراسي الحالي؛ لتسهيل التعليم الافتراضي في ظل انتشار “كورونا”.