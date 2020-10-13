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«السديس» يُدشن خطة وكالة المسجد النبوي لزيارة الروضة الشريفة

«السديس» يُدشن خطة وكالة المسجد النبوي لزيارة الروضة الشريفة
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تدشين خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وأوضح السديس، أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

وأشار السديس، إلى أن الخطة عملت على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية تضمن للزائرين البيئة المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة، وتأمين ما تتطلبه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم جرّاء الجائحة العالمية من متطلبات واحتياجات.

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