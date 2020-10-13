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تسجيل أول حالة وفاة من نوعها في العالم لمصاب بـ«كورونا» مرتين

تسجيل أول حالة وفاة من نوعها في العالم لمصاب بـ«كورونا» مرتين
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تواصل – وكالات :

كشفت جامعة “أوكسفورد” البريطانية ، عن تسجيل أول حالة وفاة لامرأة (89 عاما) في هولندا بعد إصابتها مجددا بفيروس كورونا.

ووفقا للعلماء الهولنديين، فإن “امرأة عانت من أحد أشكال مرض خلايا الدم ونقص المناعة أصيبت بالمرض للمرة الثانية بعد حوالي شهرين من ظهور أول أعراض لكورونا”.

وأشارت مصادر صحية بحسب موقع روسيا اليوم ، إلى أن “حالة المرأة الصحية تدهورت بشكل خطير بعد بضعة أيام، من إصابتها للمرة الثانية بالفيروس، وبعد أسبوعين من دخولها المستشفى، توفيت”.

من جهتها، أعلنت عالمة الفيروسات ماريون كوبمانز، نهاية أغسطس الماضي عن اكتشاف إصابة ثانية لأول مرة لمريض مسن يعاني من ضعف في جهاز المناعة.

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