مصادر: «النيابة» تتهم مواطناً بجمع 220 مليون ريال من مئات المساهمين بزعم الاستثمار والتوظيف

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن 4 محاكم في محافظة جدة تنظر في دعوى ضد مواطن ومعه 4 شركاء تداخلت فيها تهم النصب والاحتيال المالي وخداع مساهمين وغسل الأموال.

ووفقاً لـ”عكاظ”، أوضحت المصادر أن المحكمة قررت تمديد حبس 4 متهمين، حيث تتهم النيابة المواطن بجمع ملايين الريالات من مئات المساهمين، بزعم استثمار وتوظيف هذه الأموال في شركات أسهم وبورصة عالمية ومحافظ استثمارية وتجارة إلكترونية وتطبيقات ذكية.

وطبقاً لصك الحكم، والذي أيدته محكمة الاستئناف، فإن المتهم يواجه في الحق الخاص دعاوى لاستعادة 220 مليون ريال تتعلق بأكثر من 950 عميلا.

ودلت التحقيقات أن المتهم ظل يزعم للعاملين معه أنه من ضمن 6 شخصيات مصرح لها بالعمل في البورصة في المملكة.

واستجوبت النيابة العامة أكثر من 20 موظفا ومشاركاً مع المتهم من بينهم 3 متهمين وجهت إليهم تهمة المشاركة في أعمال النصب والاحتيال وغسل الأموال وأودعوا السجن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حسابات بعض شركائه في مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن نشاطه، وهو ما اعتبرته النيابة خداعا للمساهمين عن مشروعية عمله لحملهم على تسليم أموالهم.

ودلت المعلومات عن لجوء المتهم ومعاونيه للاستعانة بمحافظ استثمارية، وظهر أن تحويلات ضخمة كانت تتم على 4 حسابات بنكية تخص المتهم من خلال شركاته ومؤسساته، وتضمن الملف الذي تسلمته المحكمة الجزائية أن أحد المساهمين كان يحصل على أرباح يومياً بواقع 250 ألفا.

كما كشفت المعلومات أن المتهم الرئيسي اصطنع لنفسه دور المسؤول المهم والثري وكان يتحرك برفقة حارس شخصي بسيارات فارهة ويقدم للعملاء هدايا عبارة عن سبائك ذهب خلال اجتماعاتهم به.