بالانفوجراف.. «الأحوال المدنية» توضح خطوات الحصول على شريحة بيانات «البرنت» في دقيقة واحدة

تواصل- فريق التحرير:

كشفت الأحوال المدنيةعن خطوات الحصول على شريحة البيانات “البرنت” في دقيقة واحدة، موضحة أن هذا الإجراء كان يحتاج مسبقاً من 3 إلى 4 ساعات.

وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن المواطن في السابق كان يزور القطاع الراغب في الحصول على بياناته، ثم يقوم القطاع بتزويد المواطن بخطاب موجه إلى الأحوال للحصول على شريحة البيانات، وبعدها يزور المواطن مكتب الأحوال ويزودهم بالخطاب، ومن ثم يعود المواطن للقطاع لاستلام شريحة البيانات

وأضافت أن العملية حالياً تستغرق دقيقة واحدة، حيث يدخل المواطن على حسابه بمنصة “أبشر”، وبعدها الدخول على خدمة بياناتي وتفويض القطاع الراغب بالاطلاع على بياناته في أي وقت وأي مكان.