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توقعات «الأرصاد» لطقس «الثلاثاء»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات «الأرصاد» لطقس «الثلاثاء»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير :

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة قد تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً على شرق وشمال المملكة تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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