«رقابة إلكترونية» لتقييم أداء المعلمين في «منصة مدرستي»

تواصل – فريق التحرير:

تتعدد تساؤلات أولياء الأمور بشأن آلية تقييم وزارة التعليم لأداء المعلمين والمعلمات عبر الفصول الافتراضية في منصة مدرستي.

وفي هذا السياق كشفت مصادر أن وزارة التعليم أتاحت لكافة قادة وقائدات المدارس والمشرفين خاصية الكترونية لتقييم المعلمين على منصة “مدرستي”، وفقا لـ”المدينة”.

وتتيح هذه الخاصية لقادة المدارس الدخول إلى كافة الفصول الافتراضية دون استئذان أو دعوة للانضمام للمجموعة بهدف المتابعة اللصيقة للفصول الافتراضية ومتابعة وتقييم المعلمين والمعلمات أثناء اليوم الدراسي الافتراضي.