المطور «الميمان» يُقدّم 20 تطبيقاً مجانياً لا غنى عنها لكل مسلم ..(مرفق روابط التنزيل)

تواصل – فريق التحرير

أعلن الشريك المؤسس في شركة الدار العربية لتقنية المعلومات، المطور أحمد الميمان، عن إطلاق 20 تطبيقًا مجانيًا صممها وطورهاخدمة لكتاب الله وسنة نبيه ﷺ.

وكشف الميمان عن أسماء التطبيقات مع نبذة مختصرة عن فوائد كل منها ، وروابط تنزيلها المباشرة على أجهزة أندرويد وأبل، مقدماً هذا الجهد عربون وفاء لوالديه حفظهما الله.

وشكر “الميمان” كل من ساهم بمال أو عمل أو علم أو توجيه لصناعة هذه التطبيقات المفيدة والهامة، والتي حرص فيها على إفادة المسلمين.

وبالترتيب فقد نشر المطور أحمد الميمان التطبيقات معنونًا كل واحد منها بتعليق مناسب حيث جاءت كالتالي:

1- تطبيق بلال:

وذكر “الميمان” أن الهدف الرئيسي للتطبيق هو التنبيه بأوقات الأذان والصلاة ، موضحًا: “اهتممنا أن يكون بسيطًا سهلًا وأن يكون خاليًا من الإعلانات. سننتهي قريبًا من تطوير تطبيق للساعة الذكية ومجموعة من الخدمات والمزايا الجديدة”.

2- تطبيق غريب:

وعرفه المطور بأنه تطبيق يأتي لتدريس وفهم معاني القرآن الكريم بأسلوب شيق وعصري، طور بما يعرف بعلم الـ gamification. وبتوفيق من الله، حفظ المستخدمون أكثر من مليون كلمة غريبة في أسبوع واحد.

3 – تطبيق سكينة:

يقول أحمد الميمان عنه:لاحظنا استسهال الأغلب تشغيل المقاطع القرآنية من اليوتيوب، حتى ممن يعتمد ويقرأ من المصاحف الإلكترونية. لذا طورنا سكينة، ليحتوي على مجموعة كبيرة من المشايخ والقراء. وسنعمل على زيادتهم بشكل مستمر.

الأيفون :http://bit.ly/SakinaIOS

الأندرويد:http://bit.ly/SakinaAN

4- تطبيق القرآن العظيم:

مصحف إلكتروني معتمد على طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. و تم تزويد التطبيق بمئآت الخدمات والمزايا. أندرويدhttp://bit.ly/2ERYz1b أيفون http:// apple.co/2SX6dfx

5- تطبيق بلغوا:

وذكر “الميمان” حوله: “سهلنا من خلاله نشر كلام الله وبشكل احترافي وفي دقائق معدودة. وكأنه برنامج فوتوشوب خصص لخدمة كتاب الله ونشر آياته، كما أنه لا تحتاج لأن تكون خبيرًا في تصميم”.

رابط (الآيفون – والأندرويد).http://onelink.to/convey

6- تطبيق المصحف المدرسي:

يقول عنه المطور: “طورنا تطبيقًا لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم لجميع المراحل الدراسية اختر أحد المناهج المعتمدة من وزارة التعليم (السعودية – الكويت – البحرين – عمان)، ثم اختر المرحلة الدراسية، وسيظهر مقررك الدراسي لمادة القرآن”.

7- تطبيق جامع الكتب التسعة:

ويهدف التطبيق إلى مساعدتك متى ما استشكلك حديث، أو أحببت التأكد من صحته. أو أردت دراسة الحديث بشرحه وغريبه وبالتخريج والأطراف والشواهد، فكل ما عليك هو البحث بكتابة جزء منه، وستظهر جميع النتائج في ثوانٍ معدودة. أندرويدhttp://goo.gl/JbfEk0

ايفونhttp://goo.gl/CXTmTB

8- تطبيق حصن المسلم:

يحكي “الميمان” عنه بقوله: “طورنا لهذا الكتاب الغني عن التعريف تطبيقًا فريدًا، فلم نقتصر على الأذكار فقط، وإنما قدمنا فيه شرحًا وافيًا لها مع خدمة الأدعية الصوتية، وعرض الأذكار بأكثر من ٢٠ لغة”. آيفون:http://apple.co/2VIvxIz أندرويد: http:// bit.ly/2V0sgHs

9- تطبيق كناشة:

وصمم هذا التطبيق، بحسب “الميمان”، لتدوين الفوائد والملخصات بطريقة علمية ليسهل الرجوع لها في أي وقت. ولا يقتصر هذا التطبيق على العلوم الشرعية فقط، ولكن شتى العلوم ومختلفها.

رابط موحد (آيفون – أندرويد)http://onelink.to/konnasha

10 – تطبيق مؤلفات بن عثيمين:

وقال “الميمان” أنه قد تم تطوير التطبيق ليشمل جميع مؤلفات ودروس الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله؛ والتي تناقش الفقه وأصوله وقواعده، والحديث ومصطلحاته، والعقيدة، وعلوم اللغة، والتفسير، والسيرة النبوية، وغيرها.

آيفون:http://apple.co/2V6YIZq

أندرويد:http://bit.ly/2GRh7R7

11- تطبيق الباقيات:

يقول عنه المطور أحمد الميمان: “شملنا في التطبيق جميع الأذكار والأدعية والرقى الشرعية من القرآن والسنة، لمختلف الأوقات والأحوال. مزودة بمجموعة من المزايا والخدمات الأخرى.

أندرويد:http://goo.gl/NOsWaq

أيفون:http://goo.gl/lNaOtB

12- تطبيق ادعوني:

خصص المطور “الميمان” هذا التطبيق لعرض جميع الأدعية من القرآن وصحيح السنة والتي يُدعى بها في ساعات ومواطن الاستجابة، وفي شعائر الحج والعمرة، كما تم تقسيم الأدعية لأكثر من ٢٠ موضوعًا حسب المناسبات والأحوال”.

آيفون http:// apple.co/2rkKO4z

أندرويد http:// bit.ly/2CeOkU6

13 – تطبيق السعدي:

ويحتوي التطبيق على جميع مؤلفات الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- وعددها ٩٦ كتابًا منها ٣٠ كتابًا تنشر لأول مرة.

14 – تطبيق الكشاف:

يقول عنه “الميمان”: هو لطلبة العلم والمتخصصون في العلوم القرآنية، لقد أتحنا في الكشاف كلام أوثق المفسرين في بيان معاني القرآن الكريم بسهولة. وذلك في أكثر من ٥٠ كتابًا وأكثر من ٤٩٠ مجلد وأكثر من ٢٠٠ ألف صحفة.

15 – تطبيق العُشر الأخير:

وأكد “الميمان” أنهم يستهدفون من خلال هذا التطبيق المسلمون الجدد، وغير الناطقين بالعربية، وذلك بتوفير أهم ما يحتاجه المسلم في حياته اليومية من قرآن، وتفسير، وأحكام فقهية، وعقيدة، وفضائل، وغيرها، مُضيفًا: “سنتيحه قريبًا بأكثر من ٦٠ لغة”. أيفون http:// bit.ly/3shoorios أندرويد http:// bit.ly/3shoor

16 – تطبيق زاد المستقنع:

وهو من التطبيقات المتخصصة لطلبة العلم وذلك بشرح زاد المستقنع.

أيفون http:// apple.co/2HxDImT

أندرويد http:// bit.ly/2CgCU20

17 – تطبيق بصائر:

والتي تقوم جمعية الدعوة بالروضة في هذا التطبيق على تصميم بطاقات دعوية لمختلف الأوقات والأحوال وتصنيفها، وإتاحتها لمشاركتها في وسائل التواصل.

أندرويد(اضغط هنا)

18 – تطبيق قرآن مجيد

وهو مصحف إلكتروني معتمد، بخط النستعليق (أحد الخطوط العربية الشهيرة للناطقين باللغة الأوردية في جنوب آسيا)، ويحوي معاني القرآن الكريم باللغة الأردية.

رابط تنزيل موحد (آيفون – أندرويد)http://onelink.to/fkufv6

19 – تطبيق المواريث:

وتقوم فكرة هذا التطبيق بحسب “الميمان” على حل مسائل المواريث بالمذاهب الأربعة في ثوانٍ معدودة، وربط النتائج بالأدلة الشرعية.

آيفون:http://apple.co/2HpVQyU

أندرويد:http://bit.ly/2UvFYhY